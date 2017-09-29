Новолипецкий металлургический комбинат , дивиденты | 29 сентября 2017 г. | 17:02
НЛМК выплатит дивиденды за II квартал 2017 г.
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за второй квартал 2017 г., сообщает пресс-служба компании.
Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на состоявшемся 29 сентября внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2017 года в размере 3,20 руб. на одну акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2 квартал 2017 года, установлено 12 октября 2017 г.
Общая сумма дивидендов за шесть месяцев 2017 г. составит 5,55 руб. на одну акцию.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 75
Просмотров: 75
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.