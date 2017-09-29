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Новолипецкий металлургический комбинат , дивиденты | 29 сентября 2017 г. | 17:02

НЛМК выплатит дивиденды за II квартал 2017 г.

НЛМК выплатит дивиденды за II квартал 2017 г.

Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за второй квартал 2017 г., сообщает пресс-служба компании.

Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на состоявшемся 29 сентября внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2017 года в размере 3,20 руб. на одну акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2 квартал 2017 года, установлено 12 октября 2017 г.

Общая сумма дивидендов за шесть месяцев 2017 г. составит 5,55 руб. на одну акцию.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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