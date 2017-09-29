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Тюменская область , ЗапСибНефтехим , промышленное строительство | 29 сентября 2017 г. | 14:00

ЗапСибНефтехим расширяет сотрудничество с российским компаниями

ЗапСибНефтехим расширяет сотрудничество с российским компаниями

В августе «ЗапСибНефтехим» заключил 136 договоров с 43 российскими предприятиями по поставке стройматериалов и оборудования, сообщает пресс-служба компании.

Материалы будут использоваться в возведении межзаводской эстакады технологических трубопроводов, центральной операторной, факельного хозяйства, пункта подготовки вагонов, служебно-бытового комплекса и других объектов.

Фирма ЗАО «Полимерпром» (г. Нижний Новгород) и ООО «Урал Полипластик» (г. Екатеринбург) поставят полиэтиленовые детали трубопроводов и трубы для внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения.

Кабельно-проводниковой продукцией обеспечат стройплощадку томское предприятие ООО «Томсккабель» и московская фирма ООО «НПП Спецкабель».

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Контракты на поставку деталей для трубопроводов и трубной продукции заключены с ООО «ТК Афина» (г. Екатеринбург), ЗАО «Вагант промышленная группа» (г. Екатеринбург), ООО «КТС» (Московская область), ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Воронежская область), ООО «Металлоцентр Лидер-М» (г. Москва), ООО «Серебряный мир 2000» (г. Екатеринбург) и другими предприятиями.

Запорно-регулирующую арматуру поставят ООО «ТД СПА» (г. Тобольск), ООО «Хавле Индустриверке» (г. Екатеринбург), ООО «Сателлит завод» (г. Благовещенск), ООО «ТД „Нефтегаз“ (г. Москва), ООО „Геаз“ (Ставропольский край).

Также по результатам заключенных в августе договоров, отечественные предприятия обеспечат „ЗапСибНефтехим“ электромонтажными материалами, дизельными электростанциями, стальными дверями, сэндвич-панелями, оконными блоками.

Отгрузка материалов и оборудования по августовским договорам продолжится до конца октября 2017 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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