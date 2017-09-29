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Выставки , Металлоснабжение и сбыт , Металлургия , Металл-Экспо , конференции МСС | 29 сентября 2017 г. | 13:21

Неделя металлов в Москве не за горами!

Неделя металлов в Москве не за горами!

С 13 по 17 ноября в Москве пройдет традиционная Неделя металлов, в мероприятиях которой примут участие порядка 30 тыс. руководителей и специалистов. Ключевым событием станет 23-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2017", которая пройдет на ВДНХ в павильоне №75. Более 500 экспонентов из 30 стран мира представят разнообразную продукцию металлургической промышленности, оборудование и технологии для производства и обработки черных и цветных металлов.

Журнал "Металлоснабжение и сбыт" выступает генеральным информационным партнером выставки и Недели металлов. Со стенда журнала традиционно все посетители получат свежий выпуск с актуальной аналитикой, интересными статьями и интервью с руководителями ряда ведущих компаний отрасли.

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Коллектив редакции в рамках Недели металлов проведет ряд мероприятий:

13 ноября - Международная конференция "Российский рынок металлов";

16 ноября - конференция "Корпоративные коммуникации металлургической отрасли России и стран СНГ";

16 ноября - награждение лауреатов конкурса "Лучшее корпоративное издание металлургической отрасли'2017";

17 ноября - награждение лауреатов конкурса "Лучший интернет-проект 2017 г. среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ".

Приглашаем представителей металлургических и металлоторговых компаний принять активное участие в осенней Неделе металлов в Москве!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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