Нытвенский МЗ провел аудит СМК

На Нытвенском металлургическом заводе (Пермский край) прошел первый инспекционный аудит системы менеджмента качества по новой версии международного стандарта ISO 9001:2015.

Инспекторы проверили процессы проектирования, разработки и производства биметаллического проката, ленты стальной холоднокатаной и оцинкованной, заготовок из биметаллов, стали и сплавов, столовых приборов и кухонных принадлежностей. Также оценивалось соответствие действующей системы качества применяемым законодательным, нормативным и контрактным требованиям.

По итогам аудита завод получил сертификат, подтверждающий, что система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.

Нытвенский МЗ - одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 г. Потребителями продукции НМЗ являются предприятия практически всех отраслей народного хозяйства, различных форм собственности, в том числе предприятия оборонного комплекса, монетные дворы России и стран ближнего зарубежья, крупнейшие автозаводы, предприятия электротехнической и машиностроительной промышленности, сети оптовой и розничной торговли товарами народного потребления.