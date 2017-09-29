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Таганрогский МЗ , ТМК , подготовка кадров | 29 сентября 2017 г. | 13:54

На ТАГМЕТе открыт новый высокотехнологичный учебный центр

На ТАГМЕТе открыт новый высокотехнологичный учебный центр

На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ, входит в ТМК), был открыт новый учебный центр. На церемонии открытия присутствовали первый заместитель генерального директора ТМК Андрей Каплунов, заместитель генерального директора по организационному развитию ТМК Николай Колбин, управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан, сотрудники управляющей компании и завода.

В центре сотрудники ТАГМЕТа будут осваивать вторые и смежные профессии, развивать профессиональные, управленческие компетенции. Обучение предполагается как по уже существующим программам, в том числе общекорпоративным, таким как программы «Эффективный руководитель», «Бережливое производство», обучение по видам неразрушающего контроля, промышленной безопасности, так и по новым, в частности, «Школа молодого специалиста» и «Школа производственного мастера». По завершении обучения успешно его прошедшим заводчанам будут выданы свидетельства и удостоверения установленного образца в рамках имеющейся лицензии.

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Ожидается, что ежегодно обучение будут проходить несколько тысяч сотрудников завода, а в перспективе и других предприятий ТМК, включая зарубежные. В центре также планируется создать профориентационный класс для школьников и студентов.

В аудиториях установлено современное компьютерное оборудование, средства видеосвязи для обучения в интерактивном формате, проведения вебинаров, онлайн-конференций, телемостов. В ближайшее время начнет работу класс, оборудованный тренажером-имитатором для обучения профессии «резчик труб и заготовок».

«Я уверен, что мы присутствуем на важнейшем событии в жизни предприятия, но это еще и очень важный этап в развитии всей системы подготовки, обучения и развития персонала ТМК в целом. В ближайшем будущем состоится официальное открытие Корпоративного университета ТМК, и мы надеемся, что многие обучающие программы будут реализованы и здесь, на таганрогской земле», — отметил Андрей Каплунов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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