ММК может приобрести Лысьвенский МЗ

ММК может приобрести Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ, Пермский край). Завод на 360 тыс. т проката в год начал модернизацию на кредиты, и не исключено, что сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ (около 5 млрд руб.), отмечая перспективность сегмента проката с покрытиями.

ММК рассматривает покупку ЛМЗ, через ООО «Лысьвенская металлургическая компания» (ЛМК) принадлежащего самарцу Юрию Киселеву. Как сообщает источник издания, стороны подписали предварительные документы и ММК подала ходатайство в ФАС. По информации другого источника, сейчас в интересах ММК идет due-diligence актива. Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова подтвердила, что служба 17 августа получила ходатайство ММК, но продлила его рассмотрение для анализа конкурентной среды. В УК ЛМК, управляющей активами, воздержались от комментариев. В ММК заявили, что «компания регулярно проводит мониторинг рынка M&A и, как неоднократно заявляли, готовы обсуждать приобретение перспективных активов, которые могут дать синергию».

ЛМЗ - единственный в России производитель металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием. Основные потребители продукции предприятия — автопром, стройиндустрия и машиностроение. ЛМЗ планировал построить листопрокатный комплекс на 820 тыс. т стали в год, включая стан холодной прокатки с агрегатами горячего цинкования и полимерного покрытия за 13 млрд руб. В 2016 г. запущен первый этап — линия проката с декоративным полимерным покрытием на 110 тыс. т в год, инвестиции составили около 5 млрд руб.

На конец июня краткосрочные займы и кредиты ЛМЗ составляли 3,4 млрд руб., долгосрочные — 2,47 млрд руб. Выручка за первое полугодие — 2,79 млрд руб., убыток — 275 млн руб. (в 2016 году — 7,35 млрд руб. и 233 млн руб. соответственно).