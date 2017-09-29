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Грузоперевозки , Железные дороги | 29 сентября 2017 г. | 17:28

Приволжская железная дорога увеличивает вес поездов

Приволжская железная дорога увеличивает вес поездов

Грузовой поезд весом 8,3 тыс. т впервые отправлен со станции Ершов Саратовского региона Приволжской железной дороги (ПривЖД) в направлении станции Волжский Волгоградского региона. Проследование состава стало возможным благодаря реализации мультифункционального проекта по увеличению веса поездов на участке Ершов – Волжский, разработанного специалистами Приволжской магистрали.

Основная цель проекта – увеличение пропускной способности однопутного участка Красный Кут – Верхний Баскунчак для освоения прогнозных грузопотоков и одновременного снижения транспортных издержек. Грузовой поезд, сформированный на станции Ершов, проведен до станции Верхний Баскунчак без смены локомотивной бригады, которая ранее осуществлялась на станции Палласовка. Это позволило увеличить "плечо обращения" локомотивной бригады на данном направлении до 432 км.

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Реализация комплекса мероприятий по планированию и организации движения грузовых поездов в рамках данного проекта позволит увеличить на Приволжской магистрали производительность локомотива на 9 тыс. т-км брутто и средний вес поезда на 17 т, а также снизить себестоимость перевозки по железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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