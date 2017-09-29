Спецстрой России окончательно ликвидирован

Министерство обороны России завершило ликвидацию Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Вчера была получена последняя выписка из налоговых органов, де-факто это означает, что Спецстроя больше не существует, мы его ликвидировали.

Напомним, решение правительства о том, что Спецстрой России будет ликвидирован до 1 октября 2017 года, было обнародовано еще в феврале. Председателем ликвидационной комиссии была назначена замглавы департамента строительства Минобороны Марина Балакирева.

Тогда же Росимуществу было поручено до 20 сентября 2017 г. оформить за военным ведомством имущество, закрепленное за упраздняемым Спецстроем. Министр обороны Сергей Шойгу в конце 2016 года сообщал о том, что вместо ликвидированной организации создается восемь ФГУПов, которые будут строить только спецобъекты для Минобороны.