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Золото , золотодобыча , Nordgold | 29 сентября 2017 г. | 14:37

Nordgold получила заявки на выкуп акций

Nordgold получила заявки на выкуп акций

Международная золотодобывающая компания Nordgold получила заявки на выкуп 22,24 тыс. акций совокупной стоимостью $76,7 тыс. (4,44 млн руб.) в рамках действовавшего предложения, сообщила компания.

Nordgold объявила о начале выкупа ценных бумаг у акционеров 30 августа. Предложение действовало в отношении почти 5,57 млн обыкновенных акций по цене $3,45 (201,6 руб.) за штуку – всего около $19,2 млн (1,12 млрд руб.). Процесс завершился 28 сентября, сообщила Nordgold.

Все акции по поступившим заявкам будут выкуплены компанией и погашены. Оплата по ним ожидается 5 октября текущего года.

В марте компания сообщила о проведении делистинга и предложила своим акционерам четыре возможности продать свои акции: две возможности после объявления финансовых результатов по итогам полугодий, еще две – после объявления финансовых результатов по итогам 2017 и 2018 гг.

Источник: RNS
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