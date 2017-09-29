Газпром построил порядка 300 км "Турецкого потока"

Газпром на данный момент построил порядка 300 км черноморский магистрали "Турецкий поток", сообщил в четверг глава Газпрома Алексей Миллер.

"Построено 224 и 74 км. То есть (порядка) 300 км", - заявил он.

Газпром строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд м3 газа в год предназначена для турецкого рынка, вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 г., а второй - в 2019 г.

Алексей Миллер также спрогнозировал рекордные поставки газа в Турцию в 2017 г. "Если сравнивать период с первого января по сегодняшний день 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., то объём поставок на турецкий рынок вырос на 24,3 %, это плюс 4,1 млрд кубометров газа в год. Это говорит о том, что, по-видимому, по итогам 2017 г. "Газпром" установит исторический рекорд поставки газа на турецкий рынок", - сказал он.