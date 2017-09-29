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Русгидро , Силовые машины , Гвинея , промышленное строительство , энергетическая промышленность | 29 сентября 2017 г. | 15:03

Русгидро и Силовые машины заинтересованы в строительстве ГЭС в Гвинее

Русгидро и Силовые машины заинтересованы в строительстве ГЭС в Гвинее

Русгидро и Силовые машины могут принять участие в строительстве ГЭС в Гвинее, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.

«Перспективная отрасль - энергетика. Российские компании готовы подключиться к созданию и техническому оснащению гвинейских энергообъектов. В частности, компания "Силовые машины" заинтересована в экспорте электрогенерирующих установок в рамках строительства гидроэлектростанции», - отметил Владимир Путин.

Он добавил, что компания «Русгидро» может принять участие в экологических изысканиях и проектировании ГЭС.

В ходе российско-гвинейского бизнес-форума, который состоялся 27 сентября, было заявлено, что энергетическая политика Гвинеи предусматривает замену 50% энергии, получаемой от ТЭС, на энергию ГЭС. Также Гвинея рассматривает проекты по соединению энергосетей страны с энергосетями соседних стран, таких как Мали и Камерун.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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