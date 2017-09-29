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машиностроение , Уралвагонзавод | 29 сентября 2017 г. | 14:08

УВЗ поставил спецтехнику для Минобороны

УВЗ поставил спецтехнику для Минобороны

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) досрочно завершил поставку специальных пожарных машин (СПМ) в рамках государственного оборонного заказа. Всего за два года в Минобороны России поступило 12 таких машин. Последний экземпляр заказчик получил на этой неделе, на два месяца раньше запланированного срока.

СПМ была создана специалистами Омского завода транспортного машиностроения (Омсктрансмаш, входит в УВЗ) с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. При этом машина применяется исключительно в мирных целях. Она предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях.

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«В мире сегодня не существует аналогов СПМ. Ее особенностью является наличие бронированной кабины, что позволяет обеспечить безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на складах боеприпасов. А также запас воды и огнегасящих веществ – 25 м3, такой объем не вмещает ни одна другая пожарная машина», – отметил главный конструктор по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции Омсктрансмаша Борис Еременко.

Масса машины не превышает 60 т, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 м. Бронированная кабина СПМ способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении пяти метров. Максимальная скорость машины по шоссе достигает 40 км/ч, запас хода – не менее 250 км.

СПМ была принята на снабжение Российской армии в 2015 г., а с 2016 г. производится серийно. Сейчас специальные пожарные машины несут службу на всей территории России.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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