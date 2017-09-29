УВЗ поставил спецтехнику для Минобороны

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) досрочно завершил поставку специальных пожарных машин (СПМ) в рамках государственного оборонного заказа. Всего за два года в Минобороны России поступило 12 таких машин. Последний экземпляр заказчик получил на этой неделе, на два месяца раньше запланированного срока.

СПМ была создана специалистами Омского завода транспортного машиностроения (Омсктрансмаш, входит в УВЗ) с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. При этом машина применяется исключительно в мирных целях. Она предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях.

«В мире сегодня не существует аналогов СПМ. Ее особенностью является наличие бронированной кабины, что позволяет обеспечить безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на складах боеприпасов. А также запас воды и огнегасящих веществ – 25 м3, такой объем не вмещает ни одна другая пожарная машина», – отметил главный конструктор по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции Омсктрансмаша Борис Еременко.

Масса машины не превышает 60 т, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 м. Бронированная кабина СПМ способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении пяти метров. Максимальная скорость машины по шоссе достигает 40 км/ч, запас хода – не менее 250 км.

СПМ была принята на снабжение Российской армии в 2015 г., а с 2016 г. производится серийно. Сейчас специальные пожарные машины несут службу на всей территории России.