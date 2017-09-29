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Крым , инфраструктурное строительство | 29 сентября 2017 г. | 13:04

РНКБ выдал 5 млрд руб. аэропорту "Симферополь"

РНКБ выдал 5 млрд руб. аэропорту

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма) перечислил более 5 млрд руб. международному аэропорту "Симферополь" на строительство нового терминала - это около 36% от открытой ранее кредитной линии, сообщила пресс-служба банка.

РНКБ перечислил очередной транш в рамках договора о предоставлении синдицированного кредита для строительства нового пассажирского терминала площадью 78 тыс. кв. м. На данный момент общая сумма выданных кредитных средств составила более 5 млрд руб.

Ранее банк открыл кредитную линию для аэропорта с общим лимитом в размере 13,98 млрд руб., средства будут предоставлены на 15,5 лет.

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Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин отметил, что поэтапное финансирование проекта РНКБ - один из факторов, который позволяет строить новый терминал в сроки. На объекте задействованы более 2 тыс. человек и 100 единиц техники.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х гг. и в настоящее время может принимать все типы воздушных судов. Международные рейсы туда не осуществляются с 2014 г., это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав России.

С ноября 2016 г. строится новый терминал аэровокзального комплекса. После завершения первой очереди проекта весной 2018 года пропускная способность аэропорта увеличится до 6,5 млн пассажиров в год (в 2016 г. он обслужил 5,2 млн человек).

Источник: Интерфакс
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