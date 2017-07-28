Делегации из Белоруссии и Болгарии посетили Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»

В рамках празднования 661-летия Каширы представители администраций городов-побратимов – Клецка (Беларусь) и Трояна (Болгария) 28 июля посетили Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс». Генеральный директор КВРЗ «Новотранс» Иван Иванов рассказал гостям о деятельности предприятия, особенностях подготовки кадров, реализуемых социальных программах, а также о совместных проектах с администрацией Каширы.

«Сейчас на заводе трудятся около 700 человек. На 63% увеличен объем производства за последний год. Предприятие входит в тройку крупнейших предприятий России, оказывающих услуги по ремонту вагонов. Производственная мощность предприятия составляет 13 000 плановых ремонтов в год. КВРЗ постоянно совершенствует технологии производства, а для этого обучает персонал в сотрудничестве с ведущими отечественными образовательными центрами. В числе клиентов КВРЗ лидеры операторского рынка», - сообщил гостям Иван Иванов.

После экскурсии по основным цехам завода руководители КВРЗ и гости провели переговоры о перспективах сотрудничества завода с предприятиями Болгарии и Белоруссии.