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ЧТПЗ , белая металлургия | 28 июля 2017 г. | 16:32

3М и Группа ЧТПЗ выходят на новый уровень сотрудничества

3М и Группа ЧТПЗ выходят на новый уровень сотрудничества

Компания 3М, производитель решений для промышленности, организовала первый Технический день на Челябинском трубопрокатном заводе Группы ЧТПЗ. Несмотря на то, что компании сотрудничают более 10 лет, внедрение подобного формата взаимодействия для знакомства с новыми разработками и их последующего применения на производстве позволит вывести партнерство лидеров отрасли на качественно новый уровень. Более 50 сотрудников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ), представителей СМИ Урала в рамках Технического дня посетили выставку технологий и тематические круглые столы по вопросам защиты от коррозии, промышленной фильтрации, строительства, обслуживания кабельных линий и электрооборудования, эксплуатации зданий и сооружений. Гости также познакомились с объектами Белой металлургии ЧТПЗ – посетили цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».

На ЧТПЗ подчеркнули надежность и долгосрочность партнерства компаний. Технический день станет следующим этапом сотрудничества, его проведение позволит адаптировать технологические решения 3М к реальным потребностям Группы и даст возможность сотрудникам производства первыми познакомиться с разработками ЗМ. Роберт Николс, генеральный директор 3М в России, подчеркнул, что компания продолжит разрабатывать и производить решения, актуальные для российского рынка, и будет предлагать эти технологии ЧТПЗ: «Инновации начинаются с потребителей. Сегодня мы обсуждаем технические задачи, с которыми сейчас сталкивается производство Группы ЧТПЗ, чтобы, используя в том числе международную экспертизу 3М, помочь найти эффективные и выгодные решения. Области нашего сотрудничества очень широки – они включают в себя антикоррозионные и иные покрытия для труб, способы металлообработки, фильтрации воздуха и жидкостей, пожаротушения, клеевые и электротехнические решения, средства индивидуальной защиты работников и ряд других. При этом мы исходим не только из существующих продуктов, но и рассматриваем создание новых с привлечением глобальной экспертизы в развиваемых 3М направлениях, таких как создание интеллектуальных решений для управления инфраструктурой, “умных” СИЗ и прочее. Мы рассчитываем активно использовать нашу производственную базу в России и до конца 2017 года запустить производство нового внутреннего гладкостного покрытия на заводе в Елабуге, предложив тем самым еще более качественный продукт и обеспечив удобное логистическое плечо при организации поставок».

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«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание безопасности сотрудников и качеству трубной продукции, которая эксплуатируется в сложных условиях: при экстремально низких температурах, в агрессивных средах, под давлением. Именно поэтому нам так важно качество продукции наших поставщиков - оно должно соответствовать международным стандартам и жестким требованиям», - отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Технический день помог определить текущие производственные задачи и подобрать решения, которые будут способствовать развитию производства, повышению безопасности и производительности в металлургическом комплексе, что в перспективе станет основой новых соглашений о сотрудничестве. Так, на выставке была представлена технология нанесения бесхроматного антикоррозионного покрытия нового поколения. Данное покрытие имеет более высокую адгезию к стали и позволяет российским трубным заводам отказаться от стадии хроматирования труб, а значит решить проблему негативного воздействия хромата на здоровье человека и окружающую среду.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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