Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 г.

Совет директоров Группы НЛМК на заседании 28 июля 2017 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 29 сентября 2017 года.

Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 года в размере 3,20 рубля на одну акцию, что эквивалентно 95% чистой прибыли Группы НЛМК за 2 квартал 2017 года по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Дивидендная доходность по дивидендам за 2 квартал 2017 года составит 11,2%. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2 квартал 2017 года, – 12 октября 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 4 сентября 2017 года.

Ранее 2 июня 2017 года решением годового общего собрания акционеров утверждены дивиденды за 1 квартал 2017 года в размере 2,35 рубля на одну акцию.