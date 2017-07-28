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Группа НЛМК | 28 июля 2017 г. | 16:28

Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 г.

Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 г.

Совет директоров Группы НЛМК на заседании 28 июля 2017 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 29 сентября 2017 года.

Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2017 года в размере 3,20 рубля на одну акцию, что эквивалентно 95% чистой прибыли Группы НЛМК за 2 квартал 2017 года по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Дивидендная доходность по дивидендам за 2 квартал 2017 года составит 11,2%. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2 квартал 2017 года, – 12 октября 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 4 сентября 2017 года.

Ранее 2 июня 2017 года решением годового общего собрания акционеров утверждены дивиденды за 1 квартал 2017 года в размере 2,35 рубля на одну акцию.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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