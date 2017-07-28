«Брок-Инвест-Сервис» представляет обзор текущей ситуации на рынке металлопроката

Компания «Брок-Инвест-Сервис» представила свое видение текущей обстановки на российским и мировом рынке проката и обнародовала прогнозы на ближайший месяц.

Текущая ситуация на мировом рынке:

Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет (FOB Черное море) 435 $/т; стоимость горячекатаного рулона составляет 513 $/т (FOB Черное море).

Текущая ситуация на рынке РФ:

Рынок труб в июле был наиболее волатильным. Цены менялись в течение месяца от самых низких порогов до самых высоких, вызвано это было перепродажами и как следствие дефицитом ряда позиций. На прошедшей неделе наметился рост на горячекатаные профильные и круглые трубы. Дефицитными остаются тонкостенные трубы (подкат под эти трубы значительно вырос в цене, и при этом значительная часть горячего рулонного проката отправлена на экспорт). Профильная труба в августе будет расти до 5%

Арматурный прокат впервые за полугодие начал дорожать, что говорит о начале сезонного фактора в полном объеме. В среднем цена изменялась в коридоре 500-1000 руб/т на средний сорт, кроме мелких диаметров, где рост достигал в моменте до 3 000 руб/т. Спекулятивный спрос в низкопроизводительном сортаменте вызван отсутствием арматуры ф 8 - ф10 на вторичном рынке. В текущий момент ситуация стабилизируется, но цена остается неизменной. Производители, объясняя рост цен на арматурный прокат, указывают следующие причины: ремонт конверторов на одном из заводов Северстали, плановый ремонт на ТЭМПО, высокие экспортные котировки и даже отсутствие электродов.

Высокий спрос на фасонный прокат не позволил в полной мере его отработать из-за поломок на прокатных станах некоторых производителей, а так же несвоевременной отгрузки производителями. Потребитель уже по инерции запрашивает низкую цену на фасонный прокат, но цена закупки выросла.

Плоский прокат в июле месяце был на ценовом дне, а теперь быстро отыгрывается вверх. Желание комбинатов отработать максимум заказов на экспорт обуславливает дефицит предложения на внутреннем рынке.

Предварительный прогноз цен на август

Трубный прокат – рост 1 000-1 500 руб/т.

Плоский стальной прокат: горячекатаный прокат от 1800 руб/т до 3 000 руб /т; холоднокатаный 1000-1 500 руб/т; оцинкованный прокат – 1 500 руб /т. Ввиду продолжающегося квотирования плоского проката и переноса недогрузов с текущего месяца на будущие цена продолжит рост и в сентябре.

Фасонный прокат в среднем подорожает на 2 000-3 000 руб/т, более стабильно на общем фоне выглядит балка.

Арматурный прокат поднимется на 2 300 – 3 000 руб/т. Дефицитный низкопроизводительный сортамент может подняться на 3 000-5 000 руб/т.

Таким образом, «экспортный» и сезонный факторы вызывают ажиотажный спрос и приводят к дисбалансу продуктовой корзины. Вторичный рынок чуть медленнее реагирует на цены, объявленные поставщиками, и не торопится отражать резкий рост в прайсах.