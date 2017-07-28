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сэндвич-панели , Теплант | 28 июля 2017 г. | 14:08

Компания «ТермопанельМонолит» поставила 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей

Компания «ТермопанельМонолит» поставила 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей
Как сообщает пресс-служба компании Теплант, один из ее крупнейших дилеров, компания «ТермопанельМонолит», поставил на стройки в разных регионах России 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей.

Это 680 построенных объектов за 10 лет работы на строительном рынке: заводы, аэропорты, логистические комплексы, производственные здания, спортивные сооружения, торговые центры, сети гипермаркетов, многочисленные сельскохозяйственные объекты.

Полуторамиллионный рубеж был преодолен летом 2017 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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