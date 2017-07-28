Компания «ТермопанельМонолит» поставила 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей

Как сообщает пресс-служба компании Теплант, один из ее крупнейших дилеров, компания «ТермопанельМонолит», поставил на стройки в разных регионах России 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей. Это 680 построенных объектов за 10 лет работы на строительном рынке: заводы, аэропорты, логистические комплексы, производственные здания, спортивные сооружения, торговые центры, сети гипермаркетов, многочисленные сельскохозяйственные объекты. Полуторамиллионный рубеж был преодолен летом 2017 г.