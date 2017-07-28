сэндвич-панели , Теплант | 28 июля 2017 г. | 14:08
Компания «ТермопанельМонолит» поставила 1,5 млн. кв. м сэндвич-панелей
Это 680 построенных объектов за 10 лет работы на строительном рынке: заводы, аэропорты, логистические комплексы, производственные здания, спортивные сооружения, торговые центры, сети гипермаркетов, многочисленные сельскохозяйственные объекты.
Полуторамиллионный рубеж был преодолен летом 2017 г.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 15
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