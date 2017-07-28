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Металлоинвест , Уральская сталь , Группа ЧТПЗ , сотрудничество | 28 июля 2017 г. | 13:08

Металлоинвест расширяет взаимодействие с Группой ЧТПЗ

Металлоинвест расширяет взаимодействие с Группой ЧТПЗ
На АО «Уральская Сталь» (входит в состав группы «Металлоинвест») состоялся Координационный совет с Группой ЧТПЗ. В совещании приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, технический директор «Уральской Стали» Сергей Зубов, коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько и другие представители компаний.

Стороны подвели итоги совместной работы в предыдущий период и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Запланированы мероприятия по расширению сортамента стальной продукции, поставляемой «Уральской Сталью» Группе ЧТПЗ, а также шаги по оптимизации графика и условий поставок. Участники совета отметили сокращение количества претензий по качеству и минимизацию доли дефектных труб, изготовленных из металла Уральской Стали.

Следующий Координационный совет решено провести осенью 2017 года на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).

«Металлоинвест и Группу ЧТПЗ связывают многолетние партнерские отношения, - заявил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. – Тесное взаимодействие наших предприятий позволяет Металлоинвесту постоянно совершенствовать качество и расширять сортамент поставляемой продукции, а также эффективно и гибко реагировать на производственные потребности Группы ЧТПЗ».

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«Встречи подобного формата давно доказали свою эффективность. Прямой диалог специалистов коммерческой, технической и производственной служб позволяет оперативно решать самые сложные вопросы. В частности, сегодня, за один день, мы достигли договоренностей сразу по нескольким направлениям: повышение качества, освоение новых видов продукции, сокращение сроков поставок», - отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Группа ЧТПЗ – один из ключевых партнеров Металлоинвеста в области закупок трубной заготовки и листового проката для производства сварных и бесшовных труб. Около трети производимых Группой ЧТПЗ труб, в том числе двушовных труб большого диаметра (ТБД), выпускается из металла Уральской Стали.

Предприятия Металлоинвеста регулярно проводят координационные советы с ключевыми потребителями для анализа качества продукции, выработки совместных программ освоения новых видов продукции и обсуждения перспектив сотрудничества.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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