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Металлоснабжение и сбыт | 28 июля 2017 г. | 11:40

Готовится сентябрьский номер МСС

Готовится сентябрьский номер МСС
Редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» несмотря на отпускной период продолжает работу над очередным номером, который придет к читателям в начале сентября.

В этом номере будет рассказываться о новых проектах, реализация которых была приурочена российскими производителями ко Дню металлурга. В первую очередь это, конечно, запуск третьего комплекса по производству горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе группы «Металлоинвест» и агрегата непрерывного горячего цинкования №3 на Магнитогорском меткомбинате. На обоих мероприятиях побывали наши корреспонденты.

Также в сентябрьском номере будут опубликованы материалы, посвященные пятилетию вступления России в ВТО. Как бы там ни было, для российской металлургической отрасли присоединение к Всемирной торговой организации открыло определенные возможности, о которых и будет рассказано в материалах номера. Кроме того, внимание будет уделено и защите российского рынка стали через механизмы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Еще одной темой номера станет приближающаяся конференция «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок», которая состоится в Новосибирске 14-15 сентября. На страницах сентябрьского журнала «Металлоснабжение и сбыт» можно будет прочитать о российском рынке оборудования для переработки арматуры, ознакомиться с итогам круглых столов по рынку Черноземья и особенностям отечественного металлопотребления.

Кроме того, в ближайшем номере читатели смогут узнать о текущем состоянии российских трубопроводных проектов, аддитивных технологиях и ходе их внедрения в отечественной авиастроительной отрасли, состоянии мирового рынка стали в начале осени и т.д.

Сентябрьский номер как обычно будет распространяться среди широкого круга поставщиков и потребителей черных и цветных металлов, будет представлен на различных форумах в сентябре-октябре текущего года. Рекламно-имиджевые материалы в номере размещаются обычным порядком.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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