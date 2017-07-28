Предсказуемые повышения. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 июля

На мировом рынке черных металлов продолжается рост цен на стальную продукцию и металлургическое сырье. Очередные высоты взял металлолом, стоимость которого в Турции достигла наивысшего уровня с мая прошлого года. Спотовые цены на железную руду в Китае снова превысили отметку

$

70 за т

CFR.

Немного прибавил в цене и коксующийся уголь. Металлургическим компаниям по всему миру приходится принимать это подорожание. Однако, со своей стороны, и производители стальной продукции объявляют о дальнейшем подъеме котировок.

Турецкие мини-заводы в начале третьей декады июля попытались взять небольшую паузу, чтобы сбить рост цен на металлолом. Но эффект оказался противоположным. Котировки, наоборот, подскочили, прибавив за последнюю неделю около $ 20 за т.

Высокий покупательский интерес позволяет турецким металлургам перенести рост затрат на сырье на стоимость готовой продукции. Ряд производителей уже объявили о повышении цен на сортовой прокат на $ 20-25 за т.

Спотовые котировки на железную руду в Китае в очередной раз подскочили, превысив $ 70 за т CFR. Рынок отличается высокой волатильностью, но н евзирая на все краткосрочные подъемы и спады средний уровень держится достаточно высоко и пока не спешит снова опускаться.

Подорожание стальной продукции в Китае способствует росту цен не только на железную руду, но и на коксующийся уголь. Китайские металлурги с готовностью приобретают высококачественный австралийский материал, не обращая особого внимания на цену, пока рост прибыли позволяет покрывать затраты.

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Следующий обзор мирового рынка металлургического сырья выйдет 25 августа.