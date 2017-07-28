Металлолом , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 28 июля 2017 г. | 11:09
Предсказуемые повышения. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 июля
- Турецкие мини-заводы в начале третьей декады июля попытались взять небольшую паузу, чтобы сбить рост цен на металлолом. Но эффект оказался противоположным. Котировки, наоборот, подскочили, прибавив за последнюю неделю около $20 за т.
- Высокий покупательский интерес позволяет турецким металлургам перенести рост затрат на сырье на стоимость готовой продукции. Ряд производителей уже объявили о повышении цен на сортовой прокат на $20-25 за т.
- Спотовые котировки на железную руду в Китае в очередной раз подскочили, превысив $70 за т CFR. Рынок отличается высокой волатильностью, но невзирая на все краткосрочные подъемы и спады средний уровень держится достаточно высоко и пока не спешит снова опускаться.
- Подорожание стальной продукции в Китае способствует росту цен не только на железную руду, но и на коксующийся уголь. Китайские металлурги с готовностью приобретают высококачественный австралийский материал, не обращая особого внимания на цену, пока рост прибыли позволяет покрывать затраты.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий обзор мирового рынка металлургического сырья выйдет 25 августа.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 84
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