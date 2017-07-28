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Металлолом , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 28 июля 2017 г. | 11:09

Предсказуемые повышения. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 июля

Предсказуемые повышения. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 июля
На мировом рынке черных металлов продолжается рост цен на стальную продукцию и металлургическое сырье. Очередные высоты взял металлолом, стоимость которого в Турции достигла наивысшего уровня с мая прошлого года. Спотовые цены на железную руду в Китае снова превысили отметку $70 за т CFR. Немного прибавил в цене и коксующийся уголь. Металлургическим компаниям по всему миру приходится принимать это подорожание. Однако, со своей стороны, и производители стальной продукции объявляют о дальнейшем подъеме котировок.
  • Турецкие мини-заводы в начале третьей декады июля попытались взять небольшую паузу, чтобы сбить рост цен на металлолом. Но эффект оказался противоположным. Котировки, наоборот, подскочили, прибавив за последнюю неделю около $20 за т.
  • Высокий покупательский интерес позволяет турецким металлургам перенести рост затрат на сырье на стоимость готовой продукции. Ряд производителей уже объявили о повышении цен на сортовой прокат на $20-25 за т.
  • Спотовые котировки на железную руду в Китае в очередной раз подскочили, превысив $70 за т CFR. Рынок отличается высокой волатильностью, но невзирая на все краткосрочные подъемы и спады средний уровень держится достаточно высоко и пока не спешит снова опускаться.
  • Подорожание стальной продукции в Китае способствует росту цен не только на железную руду, но и на коксующийся уголь. Китайские металлурги с готовностью приобретают высококачественный австралийский материал, не обращая особого внимания на цену, пока рост прибыли позволяет покрывать затраты.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Следующий обзор мирового рынка металлургического сырья выйдет 25 августа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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