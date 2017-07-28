КЗАХЛ пополнил коллекцию фантастических существ завода

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») выпустил новые изделия – статуэтки крылатых львов (грифонов). Фигурка грифона в доме или офисе считается оберегом, сохраняющим богатство, благополучие и здоровье.

Идея создания новых каслинских статуэток исходила от представителей банковской сферы. Для них грифоны служат символом надежной защиты и приумножения вкладов. Грифон – мифическое существо, полуорел – полулев, господствующий над двумя стихиями: землей (лев) и воздухом (орел). Образ грифона часто используется в геральдике и символизирует могущество, власть, силу, богатство, а также олицетворяет защиту сокровищ. Изделия пополнили коллекцию фантастических существ завода, где уже есть драконы, черти, лешие, единороги, сатиры, кентавры, русалки и т.д.

Статуэтки отлиты в двух видах: высотой 25 и 12 сантиметров. Выполнила заказ московский скульптор Наталия Муромская, которая пятый год сотрудничает с предприятием и уже создала около трех десятков моделей для каслинского литья. «В последние годы мы проводим большую работу по развитию традиций каслинского литья. После многолетнего перерыва к сотрудничеству с заводом вновь привлечены талантливые столичные мастера скульптуры, благодаря которым наш ассортимент уже пополнился целым рядом оригинальных и высокохудожественных произведений», – отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.