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Северский ТЗ , ТМК , персонал , кадры , День Металлурга | 28 июля 2017 г. | 09:47

На Северском трубном заводе чествовали лучших металлургов

На Северском трубном заводе чествовали лучших металлургов

На Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошла церемония награждения работников предприятия отраслевыми и корпоративными наградами, почётными грамотами законодательного собрания и министерства промышленности и науки Свердловской области. Награды за высокие производственные показатели и в связи с Днём металлурга получили работники не только СТЗ, но и других предприятий Группы — Полевского технического сервиса (ПТС), обособленного подразделения ТМК в г. Полевской, совместного российско-греческого предприятия ТМК-КПВ.

Трём работникам предприятия присвоено звание «Почётный металлург». Почётной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены одиннадцать работников завода и ПТС. «Знак отличия ТМК» второй степени присвоен троим работникам предприятия. Звание «Заслуженный работник ТМК» присвоено семи работникам СТЗ и обособленного подразделения ТМК в г. Полевской. Почётной грамотой ТМК награждены девятнадцать работников завода и обособленного подразделения ТМК в Полевском. Такая же грамота за высокие производственные показатели и в связи с 10-летием АО «ТМК-КПВ» вручена работнику ТМК-КПВ.

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Двадцать шесть работников отмечены областными наградами: грамотами управляющего западным управленческим округом, Законодательного собрания и Министерства промышленности и науки Свердловской области. По традиции к профессиональному празднику самым активным профсоюзным работникам вручены почётные грамоты центрального совета Горно-металлургического профсоюза России и нагрудные знаки Свердловской областной организации ГМПР «За вклад в профсоюзное движение».

В этом году на Северском трубном учреждена новая награда — звание «Заслуженный работник завода». Первый такой знак был вручен управляющему директору СТЗ Михаилу Зуеву.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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