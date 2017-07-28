На конкурсе в Год экологии на СинТЗ определили авторов лучших парковых изделий

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), прошел творческий конкурс парковых изделий, посвященный Году экологии.

В нем приняли участие шесть команд, представляющих трубопрокатный цех № 2, цех по производству труб нефтяного сортамента, Синарскую ТЭЦ, Ремонтно-технический центр «Синара» (РТЦС), ТМК-ИНОКС и Механолитейный завод (МЛЗ).

По условиям конкурса, участники должны были изготовить парковые изделия — уличные урны. Каждая команда представила по две работы. Выбор темы обусловлен проходящим в России Годом экологии, а наличие достаточного количества урн — фактор, напрямую влияющий на чистоту улиц и состояние окружающей среды.

Победителем конкурса стала команда Синарской ТЭЦ — Олег Бруй и Юлия Степанова. Второе место заняли работники МЛЗ Николай Циренщиков и Евгений Дериглазов, третье — Станислав Клевакин и Виталий Данченко из РТЦС.

Онлайн-голосование за лучшую работу проходило также в группе «Молодежь «Синары» в социальной сети «ВКонтакте». Большинство пользователей отдали голоса команде МЛЗ.

Конкурсные работы размещены на территории спортивного комплекса «Синара» имени А. И. Брижана, как и скамейки, сделанные участниками заводского конкурса парковых изделий в прошлом году.

Директор по управлению персоналом СинТЗ Денис Нестеров поздравил победителей и призеров, поблагодарил за инициативу и творческий подход всех участников конкурса, отметив активность сотрудников выделившихся из состава завода предприятий.