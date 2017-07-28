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машиностроение , НЛМК , износостойкие стали | 28 июля 2017 г. | 11:31

Группа НЛМК продемонстрировала на выставке в Москве износостойкую сталь Quard

Группа НЛМК продемонстрировала на выставке в Москве износостойкую сталь Quard
Группа НЛМК приняла участие в 18-й Международной специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии / СТТ 2017», которая состоялась в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо».

Она представила на «СТТ 2017» премиальную износостойкую сталь марки Quard. Готовую продукцию из этой стали можно было увидеть на стендах ключевых партнеров Группы НЛМК.

В частности, крупнейший российский производитель тяжелых грузовых автомобилей КАМАЗ представил самосвалы, кузова которых были изготовлены из стали Quard450 на российском заводе автотранспорта специального назначения «Бецема». С начала этого года «Бецема» уже поставила для КАМАЗа более 40 кузовов из премиальной стали НЛМК.

Группа НЛМК производит износостойкий прокат марки Quard на своем заводе NLMK Clabecq в Бельгии. Листы марки Quard (твердость 400HB, 450HB и 500HB - Quard400, Quard450 и Quard500 соответственно) выпускаются толщиной от 4 до 40 мм и шириной от 1500 до 3200 мм. Премиальный продукт изготавливают из высококачественной стали, поставляемой с Липецкой площадки компании.

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Quard уже успешно применяют ведущие мировые производители «желтой» техники при создании строительного и горнодобывающего оборудования. Благодаря применению этой стали можно добиться увеличения срока службы изделия более чем в 3 раза по сравнению стандартными марками. Сегодня стальные листы с аналогичными качественными характеристиками в России не производятся, а потребность в них восполняется за счет импортных поставок.

В международной выставке СТТ 2017 приняли участие 557 компаний из России и ряда других стран. Компании продемонстрировали новинки своей специализированной техники для рынка России и стран СНГ.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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