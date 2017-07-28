Ангстрем разработает силовые модули для Технокомплекта

АО «Ангстрем» и ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает разработку и производство новых силовых модулей.

В рамках соглашения Ангстрем планирует проведение исследований по разработке технологии автоматизированного корпусирования силовых модулей и новых изделий электронной компонентной базы (ЭКБ), в том числе с использованием научных результатов, полученных ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» в рамках выполнения ПНИЭР по заказу Министерства образования и науки РФ. В свою очередь, "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" будет содействовать в отработке экспериментальной технологии и проведении испытаний опытных образцов в своем серийном электрооборудовании.

Соглашение предполагает все виды финансовой, технической, информационной и организаторской помощи на взаимовыгодных условиях для развития инновационной деятельности.

«Одним из главных преимуществ партнерства является совместное проведение НИОКР в области силовой электроники. Мы располагаем всеми техническими возможностями для производства кристаллов для силовых модулей. Благодаря совместной работе перед нами открываются дополнительные возможности расширения производства и спектра применения наших изделий, в том числе и с использованием производственных мощностей ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», – прокомментировал генеральный директор Ангстрема Константин Носов.

В настоящее время ведется совместная НИОКР, целью которой является получение современных материалов и технологий для сборки силовых модулей.

Ангстрем и ТЕХНОКОМПЛЕКТ ведут сотрудничество с июля 2016 г. В рамках этого сотрудничества была осуществлена поставка силовых IGBT-модулей с напряжением 1200 В и током 300 А в металлопластмассовом корпусе типа МПК-62. Модули используются в системах бесперебойного питания на постоянном и переменном токе в мощностном диапазоне от 3 до 500 кВт.