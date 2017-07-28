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КамАЗ , Ярославский моторный завод | 28 июля 2017 г. | 10:32

На кузнечном заводе КамАЗа освоены коленвалы для ЯМЗ

На кузнечном заводе КамАЗа освоены коленвалы для ЯМЗ

На кузнечном заводе КамАЗ (входит в Ростех) завершён многоэтапный проект, стартовавший более года назад в рамках программы диверсификации. С марта завод ведёт серийные поставки поковок коленчатых валов двух видов в адрес Ярославского моторного завода (ЯМЗ).

С инициативой выпуска коленчатых валов на производственных площадях КАМАЗа выступили Ярославские моторостроители - поводом для обращения послужила собственная программа импортозамещения. Достигнув договорённости с партнёрами, специалисты кузнечного завода приступили к проектированию новой продукции, созданию конструкторской документации и технологической подготовке производства. Одним из завершающих этапов работы стало создание специального участка механической обработки коленвалов – теперь кузнечный завод располагает полным циклом создания продукции, включая качественную механообработку.

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Масштабный проект реализован без закупки дополнительного оборудования: раскрыт потенциал уже имеющихся в арсенале завода станков. Кроме того, удалось достичь идеальной балансировки коленвала, от чего зависит его дальнейшая работа в составе двигателя. Специально для исправления дисбаланса поковки, если таковой имеется даже в минимальных цифрах (отклонения видны на экране), на заводе разработали компьютерную программу. Несоответствие весовым характеристикам по противовесам вносится в неё, обсчитывается, информация поступает на участок к фрезеровщику, который дорабатывает изделие.

«Это перспективный проект, связанный с новым семейством двигателей с достаточно долгим жизненным циклом. Мы смогли обеспечить партнёрам всё, что изначально было обозначено ими в требованиях поставки. Суммарно среднемесячный объём заказов сейчас составляет около 2 тыс. штук, а некоторый запас мощностей создаёт возможность для увеличения выпуска», – отметил коммерческий директор кузнечного завода Андрей Купцов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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