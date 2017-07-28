Электрокабель увеличит выпуск кабелей напряжением до 110 кВ

На заводе «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установили новое оборудование общей стоимостью около 3 млн руб. Оно позволит увеличить объемы производства силовых кабелей на среднее и высокое напряжение (до 110 кВ).

Новые ленто- и бронеобмотчики встроены в существующую линию для скрутки изолированных токопроводящих жил. Таким образом, количество технологических операций на данной линии увеличилось с одной до трех.

Сейчас специалисты могут накладывать на скрученную жилу бумажные и полимерные ленты и медный экран, которые являются обязательными конструктивными элементами силового кабеля на среднее и высокое напряжение. Ленты защищают изделие от высоких температур в случае короткого замыкания. Экран играет роль заземлителя.

«Раньше мы накладывали ленты и экран только на линии экранирования и были существенно ограничены в производственных мощностях. В первую очередь, для выполнения срочных больших заказов на кабели среднего напряжения. Модернизация линии скрутки позволила нам расширить свои возможности более чем на 20%», - рассказал начальник цеха №3 Константин Брагин.

Кроме экрана, новое оборудование позволяет накладывать на кабель броню, которая предотвращает его механическое повреждение.

«Необходимость усовершенствования линии скрутки вызвана в том числе c увеличением заказов на бронированные кабели. Установка новых ленто- и бронеообмотчиков – лишь один из подэтапов масштабной модернизации. В ближайшие годы в развитие производства на нашем заводе будет вложено несколько миллиардов рублей», - отметил директор предприятия Владимир Иванов.