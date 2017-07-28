Switch to English
УГМК , Электрокабель , Холдинг Кабельный Альянс | 28 июля 2017 г. | 07:14

Электрокабель увеличит выпуск кабелей напряжением до 110 кВ

Электрокабель увеличит выпуск кабелей напряжением до 110 кВ

На заводе «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установили новое оборудование общей стоимостью около 3 млн руб. Оно позволит увеличить объемы производства силовых кабелей на среднее и высокое напряжение (до 110 кВ).

Новые ленто- и бронеобмотчики встроены в существующую линию для скрутки изолированных токопроводящих жил. Таким образом, количество технологических операций на данной линии увеличилось с одной до трех.

Сейчас специалисты могут накладывать на скрученную жилу бумажные и полимерные ленты и медный экран, которые являются обязательными конструктивными элементами силового кабеля на среднее и высокое напряжение. Ленты защищают изделие от высоких температур в случае короткого замыкания. Экран играет роль заземлителя.

Новости по теме
24 июля 2017 г. Генеральный директор УГМК: в РФ есть резервы по развитию внутреннего потребления цветных металлов

«Раньше мы накладывали ленты и экран только на линии экранирования и были существенно ограничены в производственных мощностях. В первую очередь, для выполнения срочных больших заказов на кабели среднего напряжения. Модернизация линии скрутки позволила нам расширить свои возможности более чем на 20%», - рассказал начальник цеха №3 Константин Брагин.

Кроме экрана, новое оборудование позволяет накладывать на кабель броню, которая предотвращает его механическое повреждение.

«Необходимость усовершенствования линии скрутки вызвана в том числе c увеличением заказов на бронированные кабели. Установка новых ленто- и бронеообмотчиков – лишь один из подэтапов масштабной модернизации. В ближайшие годы в развитие производства на нашем заводе будет вложено несколько миллиардов рублей», - отметил директор предприятия Владимир Иванов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 5

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

27.07.2017
Гайский ГОК расширяет обогатительную фабрику
26.07.2017
Учалинский ГОК провёл испытания комплекса пастового сгущения
25.07.2017
ММСК обновил парк спецтехники
24.07.2017
Генеральный директор УГМК: в РФ есть резервы по развитию внутреннего потребления цветных металлов
19.07.2017
Подземный рудник Юбилейного месторождения будет строить новая техника
19.07.2017
ЧЦЗ подвел итоги деятельности за первое полугодие т.г.
14.07.2017
На День металлурга УГМК разыгрывает квадрокоптер за селфи с праздника
13.07.2017
На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализации
11.07.2017
Выручка УГМК выросла на 17% 2016 г.
11.07.2017
Продукция ЗМТ отмечена европейским знаком качества
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter