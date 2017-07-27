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КамАЗ , итоги полугодия | 27 июля 2017 г. | 17:02

КамАЗ подводит итоги первого полугодия 2017 г.

КамАЗ подводит итоги первого полугодия 2017 г.

За первое полугодие 2017 г. продажи КамАЗа на российском рынке тяжёлых грузовых автомобилей выросли на 20% по сравнению с АППГ – до 12,99 тыс. единиц, сообщила компания. Данный показатель выше запланированных в бизнес-плане, отметил заместитель генерального директора компании Сергей Афанасьев. Также 2,1 тыс. автомобилей было поставлено на экспорт.

Выручка КамАЗа по неаудированным результатам МСФО выросла на 31% к АППГ – до 61,9 млрд руб.

За первые шесть месяцев текущего года компания заключила контракты с ведущими предприятиями нефтегазовой, сельскохозяйственной, химической отраслей, а также с крупнейшими российскими транспортно-логистическими компаниями. В перспективе – новые договоры с отечественными и зарубежными потребителями.

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По итогам полугодия доля компании на российском рынке тяжёлых грузовиков составила 51%.

На данный момент на предприятии реализуется проект по организации производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей. В первом полугодии на новом сборочном конвейере завода двигателей был завершён монтаж оборудования, уже выпущены первые образцы и собраны первые автомобили КамАЗ-5490 с двигателем Р6. В планах на вторую половину года – изготовить опытно-промышленную партию из 200 двигателей Р6. Итогом масштабной работы станут совершенно новые моторы, соответствующие экостандартам «Евро-5» и «Евро-6» и мощностью до 700 л.с., которыми будут оснащаться автомобили КамАЗ.

Также получено положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5. Закончить строительно-монтажные работы в зоне инженерной инфраструктуры планируется до конца 2017 г.

В рамках модернизации существующего модельного ряда завершены предварительные испытания автомобилей КамАЗ-6520 и КамАЗ-65111 с двигателями уровня «Евро-6» для поставки на экспорт. Выполнена сборка автомобиля КамАЗ-54909 с подключаемым передним гидроприводом колёс. Автомобиль и его преимущества перед техникой с полным механическим приводом будут презентованы на выставке «COMTRANS-2017» в Москве.

Источник: КамАЗ
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