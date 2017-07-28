США увеличили импорт стали, а Трамп и в ус не дует!

По предварительным данным американской таможенной службы, объем импорта стальной продукции в страну резко увеличился в июне текущего года, составив 3,51 млн. т, что на 11,6% больше, чем в мае, и на 41,7% превышает показатель июня 2016 г. Доля импорта на американском рынке достигла 30%, что является рекордным показателем, как минимум, с 2015 г.

Всего за первое полугодие в США поступило из-за рубежа 17,81 млн. т стали, из которых 13,63 млн. т пришлось на готовую стальную продукцию и 4,18 млн. т — на полуфабрикаты. Превышение прошлогоднего графика составило 25,0% в целом и 17,2% для проката и труб.

Наибольший рост закупок по сравнению с маем наблюдался в июне в отношении арматуры — 175,3 тыс. т против 80,4 тыс. т. Этот скачок можно объяснить, прежде всего, установлением относительно низких антидемпинговых пошлин на турецкую продукцию, что позволило компаниям из этой страны возобновить поставки, а также значительным расширением продаж в США европейской и латиноамериканской арматуры.

Однако, если сравнивать с показателями годичной давности, то наибольший прогресс произошел в поставках полуфабрикатов — от 491,1 тыс. т в июне 2016 г. до 824,3 тыс. т в том же месяце 2017-го. Основной рост произошел здесь за счет расширения экспорта из Бразилии и Мексики, а также появления в США полуфабрикатов со словацкого меткомбината U.S Steel Kosice. Кроме того, более чем в 4 раза, от 66,1 тыс. до 291,8 тыс. т, увеличился американский импорт нефтегазовых труб.

Первую пятерку крупнейших поставщиков стальной продукции в США (без учета Канады и Мексики) составили в июне Бразилия, Корея, Россия, Турция и Япония. Отечественные компании отправили в США в июне 249 тыс. т стальной продукции, а по итогам первого полугодия — 850 тыс. т. Свыше 70% поставок приходится на слябы, а следующие по значению позиции занимают холоднокатаные рулоны, машиностроительные и нефтегазовые трубы.

Увеличение объемов импорта в принципе не удивительно, учитывая высокий уровень цен на американском рынке. Однако это вызывает серьезную тревогу со стороны американских металлургических компаний, требующих скорейшего введения широкомасштабных импортных ограничений.

Но президент США Дональд Трамп в недавнем интервью газете «Wall Street Journal», заявил, что сначала решит более важные задачи со здравоохранением, налогами и, возможно, инфраструктурой, и только после этого займется торговлей стальной продукцией. Учитывая, что все эти реформы, ранее заявленные Трампом, встречают сильнейшее противодействие со стороны Конгресса, вопрос об ограничении импорта стали может быть отложен в долгий ящик.