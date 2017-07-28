КМЭЗ установит новые электролизные ванны

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Челябинская область, входит в РМК) приступил к заливке железобетонного фундамента под опорные конструкции двух дополнительных серий электролизных ванн. Оборудование будет установлено в рамках проекта по увеличению производительности предприятия.

Две новые серии электролизных ванн (по 40 ванн в каждой) будут установлены в рамках инвестиционного проекта по увеличению мощности производства медных катодов КМЭЗ.

«В рамках проекта также будет заменен трансформатор, установлена новая силовая ошиновка серий электролизных ванн и устройство промывки и укладки анодных остатков. Кроме того, в рамках модернизации цеха электролиза будут смонтированы механизмы автоматического перемещения анодов и матриц, а также приобретены 2 тыс. матриц из нержавеющей стали и новое вентиляционное оборудование. Все запланированные работы осуществляются в соответствии с графиком», – отметил главный инженер КМЭЗ Александр Сидоренко.

После окончания монолитных работ строители приступят к обвязке фундамента технологическими трубопроводами. Монтаж нового оборудования должен завершиться к концу 2017 г.

В рамках принятой инвестиционной программы в течение 2017 и 2018 гг. РМК планирует оснастить дополнительным оборудованием цеха электролиза меди и выпуска медной катанки предприятия. Стоимость модернизации цеха электролиза меди оценивается более чем в 380 млн руб. В развитие мощностей цеха медной катанки планируется инвестировать порядка 288 млн руб. В результате модернизации Кыштымский медеэлектролитный завод сможет выпускать на 40% больше медной катанки (140 тыс. т в год) и на 15% больше медных катодов (140 тыс. т в год).