На НЛМК-Калуга определили лучшего токаря

На НЛМК-Калуга (входит в Группу НЛМК) впервые прошел конкурс «Лучший по профессии» среди токарей. Это один из многочисленных конкурсов профессионального мастерства, которые проходят на НЛМК-Калуга по разным специальностям. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, развитие технического творчества заводчан, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. Испытания включали два этапа: теоретическое и практическое задание. Сначала конкурсанты отвечали на общетехнические и профессиональные вопросы: допуски и технические измерения, техническая графика, материаловедение, технологии металлообработки и работа на металлорежущих станках. Условия теоретического этапа были достаточно жесткие: за 20 минут необходимо было ответить на 30 вопросов.

Практическая часть конкурса заключалась в изготовлении на станке определенной детали по чертежу за установленное время. Ответственность участников конкурса повышалось еще и тем, что изготовленная деталь в дальнейшем будет использована в производстве, т.е. брак исключался. По результатам конкурса «Лучшим токарем» НЛМК-Калуга стал Иван Родионов, второе место занял Валерий Лупенко, а «бронзу» получил Вячеслав Мартыщенко. Призерам конкурса были вручены дипломы и денежные премии. Кроме этого, победителям устанавливаются надбавки к тарифной ставке за профессиональное мастерство от 10 до 30%.

«Конкурсы профессионального мастерства регулярно проводятся на НЛМК-Калуга, пока по девяти специальностям, и служат росту престижа рабочих профессий, творческой активности и мотивации работников. Конкурсы доказали свою эффективность и стали неотъемлемой частью программы повышения квалификации и развития персонала предприятия», - отметил Михаил Лапсарь, начальник отдела по обучению и развитию персонала НЛМК-Калуга.