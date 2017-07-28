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Вьетнам , антидемпинговые пошлины , балки , китайский экспорт стали | 28 июля 2017 г. | 06:08

Вьетнам отменит временные пошлины на китайские балки и введет постоянные

Вьетнам отменит временные пошлины на китайские балки и введет постоянные
Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило о прекращении действия временных антидемпинговых пошлин на китайские широкополочные балки с 3 августа 2017 г.

Расследование по импорту данной продукции стартовало во Вьетнаме в начале октября 2016 г. В марте 2017 г. на нее были введены временные пошлины в размере от 21,18 до 36,33% на срок с 5 апреля до 2 августа текущего года.

Как сообщает Viet Nam Competition Authority (VCA), продлеваться временные пошлины не будут. Однако в августе, как ожидается, расследование будет завершено, что позволит установить уже окончательные пошлины.

В настоящее время VCA проводит консультации с национальными производителями балки, чтобы определить уровень угрозы для них со стороны импорта из Китая, и принять решение о будущих ограничениях.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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