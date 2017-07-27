Группа НЛМК раскрыла финансовые результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г. по МСФО

Группа НЛМК отчиталась о финансовых результатах за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года по МСФО. Основные показатели:

· Рост выручки на 18% кв/кв во 2 кв. до $2,54 млрд в результате роста продаж на 14% кв/кв и улучшения структуры продаж (рост продаж готового проката на 20%) на фоне снижения цен на металлопродукцию.

· Показатель EBITDA во 2 кв. снизился на 2% (рост на 31% г/г) до $603 млн вследствие сужения спредов между ценами на металлопродукцию и сырье. Показатель EBITDA за 6 мес. вырос на 63% г/г до $1 221 млн благодаря эффекту реализации Стратегии 2017 и восстановлению цен на металлопродукцию.

· Рост свободного денежного потока во 2 кв. на 56% кв/кв до $325 млн в результате роста операционных поступлений. За 6 мес. показатель вырос на 23% г/г до $533 млн в связи со снижением инвестиций и ростом прибыльности бизнеса.

· Долговая нагрузка остается на низком уровне – показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,4х.

В комментарии и.о. вице-президента по финансам Группы НЛМК Сергея Каратаева говорится: «Во 2 кв. 2017 г. Группа НЛМК продолжила укрепление позиций на домашних рынках, продажи на которых выросли на 19% кв/кв, а также нарастила экспортные поставки стальной продукции из РФ. Загрузка сталеплавильных мощностей Группы выросла на 2 п.п. до 98% Продажи выросли на 14% кв/кв до 4,2 млн т. Высокий объем продаж и увеличение доли поставок готовой продукции определили рост выручки на 18% кв/кв до $2,54 млрд.

Показатель EBITDA снизился на 2% кв/кв до $603 млн за счет продаж продукции, произведенной из сырья, закупленного в период более высоких цен в 1 кв. Значительный вклад в показатель EBITDA во 2 кв. внес эффект инвестиционных проектов и программы проектов операционной эффективности Стратегии 2017, который составил $106 млн. За 1 полугодие общий эффект от данных проектов составил $163 млн, или 63% от целевого уровня на 2017 год.

После завершения периода пуско-наладочных работ, запущенная в конце 2016 года фабрика окомкования на Стойленском ГОК вышла на проектную мощность 6 млн т окатышей в год. Кроме того, в рамках Стратегии 2017 во 2 кв. 2017 г. были успешно запущены установки вдувания пылеугольного топлива на доменных печах Липецкой площадки ДП-6 и ДП-7, что позволит обеспечить дальнейшее снижение себестоимости чугуна, начиная с 3 квартала 2017 года. Рост операционных поступлений, контроль за оборотным капиталом на фоне роста выручки и консервативные инвестиции во 2 кв. 2017 г. позволили увеличить свободный денежный поток на 56% кв/кв до $325 млн. Долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне: показатель “Чистый долг / EBITDA” - 0,4х."

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