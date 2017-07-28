Eramet меняет стратегию на рынке никеля

Французская компания Eramet, подводя итоги первого полугодия текущего года, сообщила, что в ближайшее время ее стратегия будет направлена на дальнейшее сокращение затрат, а также на освоение производства никельсодержащего чугуна, который в настоящее время она не выпускает.

Как заявила генеральный директор Eramet Кристель Бори, рынку нужен никельсодержащий чугун, поэтому лучше использовать эту тенденцию, чем находиться вне ее. Освоение новой продукции планируется в рамках крупного проекта Weda Bay в Индонезии, который французская компания будет реализовывать совместно с китайским производителем нержавеющей стали Tsingshan, который приобрел контрольный пакет месторождения в июне текущего года.

Начало выпуска никельсодержащего чугуна на этом предприятии намечено на 2020 г. Благодаря этому Eramet рассчитывает довести производство никелевой продукции в пересчете на чистый металл до 88 тыс. т в год по сравнению с 55 тыс. т в 2016 г.

В первой половине 2017 г. убытки никелевого подразделения Eramet составили 104 млн. евро по сравнению с 89 млн. евро в тот же период прошлого года. Правда, компании удалось перекрыть их доходами от поставок марганцевой продукции, что в итоге принесло ей 256 млн. евро операционной прибыли по итогам полугодия.

Хотя мировые цены на никель повысились в прошлом году, они остаются ниже себестоимости основного никелевого подразделения Eramet на Новой Каледонии. Как сообщает компания, в первой половине текущего года ее затраты составляли, в среднем, $5,17 за фунт никеля, тогда как котировки на ЛБМ, в основном, находились в интервале $4,3-4,5 за фунт. Компания планирует уменьшить себестоимость до около $4,50 за фунт до конца 2017 г.