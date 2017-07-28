«АрселорМиттал Кривой Рог» инвестирует в модернизацию $267 млн.

Как сообщает «Минпром» со ссылкой на пресс-конференцию генерального директора меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжита Калона, в 2017 г. предприятие планирует инвестировать в модернизацию $267 млн.

По его словам, крупнейшими проектами станут строительство установки печь-ковш, коксовой батареи, МНЛЗ и модернизация агломерационного производства.

"За последний год в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произведено 7,5 млн. т стали. Могу сказать, что эта компания является наиболее стабильной [очевидно, среди украинских производителей] за последние 4-5 лет. Близость к Черному морю делает ее уникальной в плане хорошего географического расположения. У нас большие инвестиционные планы в Украине по модернизации сейчас, так как долгие годы до этого предприятие не получало инвестиций", - заявил П.Калон.

Группа ArcelorMittal владеет бывшей «Криворожсталью» с 2005 г. Взятые на себя двенадцать лет назад инвестиционные обязательства корпорация не выполнила, хотя и объясняет это объективными причинами — кризисом 2008 г.

Как заявил П.Калон, в 2017-2020 гг. на модернизацию меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» планируется направить около $1 млрд.