Switch to English
Украина , ArcelorMittal Кривой Рог , ArcelorMittal , инвестиционная программа | 28 июля 2017 г. | 08:10

«АрселорМиттал Кривой Рог» инвестирует в модернизацию $267 млн.

«АрселорМиттал Кривой Рог» инвестирует в модернизацию $267 млн.
Как сообщает «Минпром» со ссылкой на пресс-конференцию генерального директора меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжита Калона, в 2017 г. предприятие планирует инвестировать в модернизацию $267 млн.

По его словам, крупнейшими проектами станут строительство установки печь-ковш, коксовой батареи, МНЛЗ и модернизация агломерационного производства.

"За последний год в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произведено 7,5 млн. т стали. Могу сказать, что эта компания является наиболее стабильной [очевидно, среди украинских производителей] за последние 4-5 лет. Близость к Черному морю делает ее уникальной в плане хорошего географического расположения. У нас большие инвестиционные планы в Украине по модернизации сейчас, так как долгие годы до этого предприятие не получало инвестиций", - заявил П.Калон.

Новости по теме
27 июля 2017 г. Днепровский меткомбинат возобновил работу

Группа ArcelorMittal владеет бывшей «Криворожсталью» с 2005 г. Взятые на себя двенадцать лет назад инвестиционные обязательства корпорация не выполнила, хотя и объясняет это объективными причинами — кризисом 2008 г.

Как заявил П.Калон, в 2017-2020 гг. на модернизацию меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» планируется направить около $1 млрд.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 65

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

27.07.2017
ArcelorMittal не смог оспорить порядок выделения квот на выбросы углекислого газа
27.07.2017
Днепровский меткомбинат возобновил работу
26.07.2017
Ferrexpo привлекает кредит на $350 млн.
26.07.2017
Производство ЖРС в Украине продолжает сокращаться
25.07.2017
"Запорожсталь" завершила реконструкцию доменной печи №3
21.07.2017
Проект разработки украинского Шимановского железорудного месторождения может быть реанимирован
17.07.2017
Украина продлила экспортную пошлину на металлолом
29.06.2017
Ferrexpo может открыть кредитную линию на $500 млн
26.06.2017
В мае продолжилось снижение производства ЖРС горнорудными компаниями Украины
22.06.2017
ArcelorMittal берет под контроль меткомбинат Ilva, не дожидаясь официальной продажи
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter