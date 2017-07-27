Сбербанк поддержит госпрограмму льготного лизинга автотранспорта

Как сообщает Ресурс машиностроения «и-Маш», АО «Сбербанк Лизинг» поддержит программы Минпромторга РФ «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело».

По программе льготного лизинга, рассчитанной на малый и средний бизнес, ставка по субсидированию станет выше на 2,5 п.п.: объем скидки первого платежа от суммы автомобиля увеличится с 10% до 12,5%.

Постановления Правительства РФ, запускающие новые программы, были опубликованы 11 июля 2017 г. 19 июля состоялось совещание с членами Правительства при Президенте Российской Федерации, на котором Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров официально сообщил о запуске программ с учетом новых мер поддержки.

В рамках реализации программы льготного лизинга и программ «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» для отдельных категорий лизингополучателей предоставляемая скидка увеличивается с 10% до 12,5% от стоимости колесного транспортного средства-предмета лизинга, но не более 625 тыс. руб. на одно транспортное средство. Данные программы предоставят более выгодные условия получения колесных транспортных средств в лизинг и позволят привлечь на рынок покупателей, ранее не имевших возможность взять в лизинг новое транспортное средство.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде скидки 12,5 % имеют следующие корпоративные клиенты:

организации, заключающие договор лизинга магистральных седельных тягачей;

сельскохозяйственные товаропроизводители;

субъекты малого и среднего предпринимательства.

Программа государственной поддержки автолизинга была впервые принята Правительством России в 2015 г. и впоследствии продлена и зарекомендовала себя как простой и прозрачный механизм стимулирования продаж автотранспорта. В 2017 г. размер субсидий был увеличен вдвое - до 10 млрд. руб., дополнительный бюджет выделен в рамках новых программ.

По результатам 2016 г. в рамках программы льготного лизинга было передано в лизинг свыше 27,9 тыс. единиц техники. Ожидаемый результат в 2017 г. - не менее 41,5 тыс. единиц техники, еще 27,3 тыс. автомобилей добавит реализация новых мер «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».