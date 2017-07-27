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Металлообработка , Балтийская металлургическая компания , Сервисные металлоцентры , плазменная резка | 27 июля 2017 г. | 11:41

Балтийская металлургическая компания предлагает дизайнерскую плазменную резку листового проката

Балтийская металлургическая компания предлагает дизайнерскую плазменную резку листового проката
Как сообщает Балтийская металлургическая компания (БМК), отдел металлообработки выполняет нестандартные заказы с помощью современного станка плазменной резки листового проката.

«Возможности, которые предоставляет наш плазменный портал, действительно очень широки, — рассказывает начальник производства Отдела А. Пуделко. — Несмотря на то, что при резке температура плазмы в струе может нагреваться до 30 тыс. градусов, получаемые элементы не деформируются, а сохраняют свою форму. При этом разрез отличается чистотой и высоким качеством кромки: после получения заготовок нет необходимости в рихтовке или зачистке их контуров. Плазменный луч настолько тонок и точен, что позволяет вырезать самые замысловатые фигуры. Мы можем обработать листовой металлический прокат толщиной от 0,5 до 50 мм! При этом компьютерная программа позволяет минимизировать расходы на металл, выполняя рациональный раскрой листа и уменьшая ширину реза. И, конечно же, нельзя не отметить скорость работы — наш станок способен «выкроить» нужный элемент буквально за несколько минут!».

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Мастера БМК уже изготовили несколько десятков дизайнерских заказов. С помощью плазменной резки изготовлены фигура для мемориального комплекса в Мамоново, спортивный арт-объект, новогодний декор, несколько адресных досок, декоративные элементы для интерьера и др.

Тенденции развития рынка услуг по металлообработке будут обсуждаться на конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок», которая будет проводиться в Новосибирске 14-15 сентября текущего года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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