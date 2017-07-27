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Российский рынок металлов , листовой прокат , сварные трубы , Российский экспорт стали | 27 июля 2017 г. | 11:20

Окружающая среда. Российский рынок листового проката: 19-26 июля

Окружающая среда. Российский рынок листового проката: 19-26 июля
Вырастут ли цены на листовой прокат на российском рынке в августе? В отношении холоднокатаной продукции или стали с покрытиями на этот вопрос, безусловно, следует ответить положительно. Металлургические компании уже анонсировали увеличение стоимости холоднокатаного проката на 4-5% по сравнению с предыдущим месяцем, а оцинковка и полимерка должны прибавить порядка 2-4%. Однако в отношении наиболее массовой горячекатаной продукции ситуация все еще остается неопределенной. С одной стороны, производители пока что заявляют об отсутствии планов подъема, но, с другой, он выглядит практически неизбежным.
  • С одной стороны, в текущей рыночной ситуации рост цен на горячекатаный прокат выглядит не совсем оправданным. Видимый спрос в июле, безусловно, оживился, но пока что недостаточно высокий, чтобы стимулировать подъем. Не решена полностью проблема избыточных складских запасов в сбытовой сети.
  • Однако, с другой стороны, в ближайшие недели на российский рынок горячекатаного проката могут оказать достаточно серьезное влияние внешние факторы. Текущая конъюнктура выглядит вполне благоприятной для отечественных меткомбинатов.
  • Превышение экспортных котировок над внутренними составляет сегодня около $50 за т, что представляет собой наивысший показатель с января 2015 года. Нарушение экспортного паритета и хорошая обеспеченность внешними заказами — вот те факторы, которые могут подтолкнуть вверх заводские котировки на горячекатаный прокат в августе.
  • Для производителей сварных труб сложилась достаточно интересная ситуация. Ранее основным препятствием для расширения экспорта этой продукции была завышенная стоимость штрипса в России по сравнению с внешними рынками. Однако сейчас соотношение обратное, так что некоторые трубные компании в последнее время смогли довольно существенно увеличить поставки за границу.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Следующий обзор мирового и российского рынка листового проката выйдет 24 августа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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