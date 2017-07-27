Окружающая среда. Российский рынок листового проката: 19-26 июля

С одной стороны, в текущей рыночной ситуации рост цен на горячекатаный прокат выглядит не совсем оправданным. Видимый спрос в июле, безусловно, оживился, но пока что недостаточно высокий, чтобы стимулировать подъем. Не решена полностью проблема избыточных складских запасов в сбытовой сети.

Однако, с другой стороны, в ближайшие недели на российский рынок горячекатаного проката могут оказать достаточно серьезное влияние внешние факторы. Текущая конъюнктура выглядит вполне благоприятной для отечественных меткомбинатов.

Превышение экспортных котировок над внутренними составляет сегодня около $ 50 за т, что представляет собой наивысший показатель с января 2015 года. Нарушение экспортного паритета и хорошая обеспеченность внешними заказами — вот те факторы, которые могут подтолкнуть вверх заводские котировки на горячекатаный прокат в августе.