Российский рынок металлов , листовой прокат , сварные трубы , Российский экспорт стали | 27 июля 2017 г. | 11:20
Окружающая среда. Российский рынок листового проката: 19-26 июля
- С одной стороны, в текущей рыночной ситуации рост цен на горячекатаный прокат выглядит не совсем оправданным. Видимый спрос в июле, безусловно, оживился, но пока что недостаточно высокий, чтобы стимулировать подъем. Не решена полностью проблема избыточных складских запасов в сбытовой сети.
- Однако, с другой стороны, в ближайшие недели на российский рынок горячекатаного проката могут оказать достаточно серьезное влияние внешние факторы. Текущая конъюнктура выглядит вполне благоприятной для отечественных меткомбинатов.
- Превышение экспортных котировок над внутренними составляет сегодня около $50 за т, что представляет собой наивысший показатель с января 2015 года. Нарушение экспортного паритета и хорошая обеспеченность внешними заказами — вот те факторы, которые могут подтолкнуть вверх заводские котировки на горячекатаный прокат в августе.
- Для производителей сварных труб сложилась достаточно интересная ситуация. Ранее основным препятствием для расширения экспорта этой продукции была завышенная стоимость штрипса в России по сравнению с внешними рынками. Однако сейчас соотношение обратное, так что некоторые трубные компании в последнее время смогли довольно существенно увеличить поставки за границу.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий обзор мирового и российского рынка листового проката выйдет 24 августа.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 123
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