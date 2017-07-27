Золото , золотодобыча , Березитовый рудник , День Металлурга | 27 июля 2017 г. | 11:11
Золотой Ресурс: Березитовый рудник (видео)
Рудник - режимный объект. Туда не ходи, это не трогай. Но раз в год, в честь самого праздничного среди металлургов дня можно немного отступиться от правил и дать съемочной группе возможность стать частью рудника, а геологу - попробовать свои силы в роли соведущего. В результате получился увлекательнейший фильм про Березитовый рудник.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 45
Просмотров: 45
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