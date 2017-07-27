Золотой Ресурс: Березитовый рудник (видео)

Рудник - режимный объект. Туда не ходи, это не трогай. Но раз в год, в честь самого праздничного среди металлургов дня можно немного отступиться от правил и дать съемочной группе возможность стать частью рудника, а геологу - попробовать свои силы в роли соведущего. В результате получился увлекательнейший фильм про Березитовый рудник.