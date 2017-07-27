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ЧМК , Мечел , ремонты | 27 июля 2017 г. | 10:17

На ЧМК завершен мастабный ремонт доменной печи

На ЧМК завершен мастабный ремонт доменной печи

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершен плановый капитальный ремонт одного из основных агрегатов – доменной печи № 1, выпускающей чугун. Впервые основной комплекс работ выполнен сотрудниками предприятия.

В ходе ремонтной кампании специалисты заменили засыпной аппарат печи, обновили оборудование загрузки и литейного двора, энергетических систем. Традиционно особое внимание уделили природоохранным агрегатам доменной печи, тщательно проверили и восстановили пыле- и газоулавливающее оборудование.

Все замененные механизмы, детали и металлоконструкции были изготовлены на комбинате в соответствии с жесткими техническими требованиями. Комплекс монтажных и ремонтных работ также выполнен специалистами ЧМК.

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Доменный цех ЧМК включает три доменные печи общей производительностью около 3,5 млн тонн чугуна в год.

«Успешный ремонт доменной печи закладывает основу для стабильной работы всего комбината. Впервые основной комплекс работ выполнен сотрудниками предприятия. В ходе ремонта перед нами стояла многопрофильная задача, которая успешно решена благодаря высокой квалификации и профессионализму специалистов ремонтных служб ЧМК. В настоящее время доменная печь вышла на проектные параметры по выплавке чугуна и работе природоохранного оборудования», – отметил директор по ремонтам Владислав Слабышев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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