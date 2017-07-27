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Евраз , коксующийся уголь , Распадская угольная компания | 27 июля 2017 г. | 10:08

Шахта «Распадская» добыла 4 миллиона тонн угля с начала года

Шахта «Распадская» добыла 4 миллиона тонн угля с начала года

Коллектив шахты «Распадская» выдал на-гора 4 млн. тонн угля с начала 2017 года, пройдя 12,5 км горных выработок, и стал одним их первых в Кузбассе, достигших такого результата за неполные 7 месяцев. По традиции горняков на поверхности чествовали руководители Распадской угольной компании ЕВРАЗа.

«Шахта «Распадская» с каждым годом наращивает объемы угледобычи и позволяет компании оставаться лидером по добыче коксующегося угля в Кемеровской области, - отмечает Сергей Степанов, генеральный директор Распадской угольной компании. – Рекордные цифры – это заслуга всего коллектива, который работает слаженно, продуктивно и безопасно».

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На сегодняшний день «Распадская» увеличивает темпы проходки и добычи угля: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года шахтеры увеличили добычу в два раза и прошли на 4 км горных выработок больше.

Предприятие отрабатывает три лавы: 5а-7-30 на пласте 7-7а и 5а-10-20 и 4-10-29 - на пласте 10. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. тонн угля. Годовой план составляет 5,5 млн. тонн угля.

Горняки шахты «Распадская» подошли к завершающему этапу инвестиционного проекта по освоению пласта 6-6а. В третьем квартале 2017 года будет запущена лава 4-6-33, балансовые запасы которой составят более 127 млн. тонн коксующегося угля ценной марки «ГЖ».

Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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