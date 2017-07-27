Видеопроект о профессиях НЛМК-Сорт победил в национальном медиа-конкурсе
В рамках видеопроекта его участники - сотрудники предприятий НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз и НЛМК-Урал Сервис (предприятия НЛМК-Сорт) рассказывают о выборе своей профессии, о навыках и знаниях, которые необходимы для успешной работы по своей специальности, на практике показывают, что они делают на своем рабочем месте.
Видеопроект НЛМК-Сорт победил в номинациях «Лучший корпоративный фильм. Персонал» и «За креативность сценария». В конкурсе приняли участие более 40 проектов, награды в основных номинациях получили 10 корпоративных фильмов и 5 проектов корпоративного ТВ.
«Серебряные нити» - первый в России межрегиональный конкурс корпоративных информационных ресурсов. География конкурса – Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Белгородская и Кировская области, Чувашия, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Республика Казахстан.
Награды победителям будут вручены на XII Национальной конференции корпоративных медиа «Серебряные нити», которая пройдет в Москве в декабре 2017 года.
Просмотров: 51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.