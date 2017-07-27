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Гайский ГОК , УГМК | 27 июля 2017 г. | 06:42

Гайский ГОК расширяет обогатительную фабрику

Гайский ГОК расширяет обогатительную фабрику

На рудоподготовительном комплексе обогатительной фабрики Гайского ГОКа (входит в УГМК) ведется строительство узла загрузки руды с приемным бункером.

На данный момент на складе руды обогатительной фабрики в эксплуатации находятся пять узлов загрузки руды. Строительство последнего – шестого будет завершающим этапом работ на складе руды в рамках проекта по расширению обогатительной фабрики. Узел загрузки состоит из приемного бункера и пластинчатого питателя, равномерно подающего руду на конвейер для дальнейшей ее переработки.

«Весь путь переработки руды начинается именно с узла загрузки. Его строительство позволит снизить простои большегрузных машин на разгрузке руды», – прокомментировал главный инженер обогатительной фабрики Алексей Винокуров.

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Приемный бункер узла загрузки будет перекрыт специальной металлической решеткой с ячейками 350Х350мм, не пропускающей негабаритные куски породы. Негабарит, остающийся на поверхности решетки, будет разбиваться гидромолотом, которым оснастят приемный бункер. В строительстве данного объекта помимо обогатительной фабрики задействованы работники ремонтно-строительного участка и ремонтно-механического завода Гайского ГОКа.

Пуск объекта в работу ожидается в конце третьего квартала текущего года. Отметим, что за сутки обогатительная фабрика принимает на переработку порядка 29-30 тыс. т руды.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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