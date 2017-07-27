В России разработана высокотехнологичная сталь для ядерных реакторов

Ученые Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ, входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработали высокотехнологичную сталь ЭК-181 (RUSFER-EK181) для активных зон ядерных и термоядерных реакторов с жидкометаллическими теплоносителями с температурами эксплуатации до 700 градусов, сообщает пресс-служба института.

Ее преимущества – жаропрочность, жаро- и радиационностойкость, малоактивируемость (c быстрым спадом активности). Применение данной марки стали позволит существенно улучшить нейтронно-физические характеристики активных зон реакторов из-за уменьшения паразитных потерь нейтронов, а также обеспечит снижение затрат на обращение и захоронение РАО.

В ходе разработки и промышленного освоения стали ЭК-181 во ВНИИНМ созданы материаловедческие базы знаний о физико-механических, теплофизических и ядерно-физических характеристиках малоактивируемых конструкционных материалов. Результаты исследований защищены двумя патентами и девятью ноу-хау, более 40 статей опубликованы в реферируемых журналах.

«Отечественная сталь практически не уступает по своим функциональным свойствам, имеющимся традиционным ферритно-мартенситным сталям с содержанием хрома около 12% и существенно превосходит основные зарубежные малоактивируемые ферритно-мартенситные стали (с содержанием хрома 8-9%)», – оценила проект одна из разработчиц Мария Леонтьева-Смирнова.

Научно-технический совет АО «ВНИИНМ» выдвинул работу сотрудников института М.В. Леонтьевой-Смирновой, В.М. Чернова и Е.М. Можанова на соискание премии имени А.А. Бочвара Российской академии наук, присуждаемой за выдающиеся работы в области металлургии, общего и радиационного материаловедения цветных, радиоактивных материалов и сталей, в номинации «Серия научных работ по единой тематике».