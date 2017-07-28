Norsk Hydro предсказывает сбалансированный рынок алюминия в текущем году

По прогнозу норвежской компании Norsk Hydro, в текущем году мировой рынок алюминия будет относительно сбалансированным со стабильными ценами.

Как указывается в квартальном отчете компании, во втором квартале текущего года мировое потребление металла составило 16,29 млн. т, на 6% больше, чем в тот же период годичной давности, а производство возросло на 9% до 15,8 млн. т.

В текущем году в целом компания рассчитывает на увеличение глобального спроса на алюминий на 4-6% по сравнению с прошлым годом. В частности, в Европе и США потребность в алюминиевой продукции должна возрасти на 2-3%, прежде всего, со стороны таких отраслей как строительство и особенно автомобилестроение. Спрос на упаковочную фольгу будет стагнировать, хотя в этом секторе появляются некие признаки улучшения.

Во втором квартале 2017 г. Norsk Hydro произвела 523 тыс. т первичного алюминия, что на 1% больше, чем в тот же период прошлого года. Как сообщает компания, она заключила форвардные сделки на продажу около 55% своей продукции в третьем квартале при цене порядка $1900 за т.