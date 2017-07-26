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Промышленно-Металлургический холдинг , Тулачермет , коксующийся уголь , чугун , КМАруда | 26 июля 2017 г. | 16:56

Операционные результаты ПМХ за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г.

Операционные результаты ПМХ за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г.

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет производственные результаты за 2 квартал и первое полугодие 2017 г.

Основные производственные показатели:

Продукция, тыс. тонн


2017


2016

Изм., %
г/г

2 кв.
2017

1 кв.
2017

Изм., %
г/г

Уголь

1 147

925

24

605

542

12

Угольный концентрат

1 259

1 249

1

615

644

(4)

Кокс 6% влажности

1 338

1 388

(3)

670

668

0

Железная руда

2 581

2 515

3

1 294

1 287

0

Железорудный концентрат

1 130

1 122

1

569

561

1

Чугун

1 163

1 129

3

590

573

3

Добыча коксующегося угля предприятиями дивизиона «Уголь» в первом полугодии 2017 г. составила 1,15 млн тонн, что на 24% выше, чем в первом полугодии 2016 г. Увеличение показателя обусловлено началом добычи в мае 2017 г. на шахте им. С.Д. Тихова и запуском второй очереди шахты «Бутовская». Суммарная проектная мощность двух шахт составляет 3,4 млн тонн коксующегося угля в год.

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Производство угольного концентрата на ЦОФ «Берёзовская» составило 1,26 млн тонн, что на 10 тыс. тонн больше по сравнению с первым полугодием 2016 г.

По итогам первого полугодия 2017 г. выпуск кокса снизился незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,34 млн тонн.

Добыча железной руды на Комбинате «КМАруда» за первые шесть месяцев 2017 г. выросла на 3% г/г. до 2,58 млн тонн. Производство железорудного концентрата составило 1,13 млн тонн (+1% г/г).

«Тулачермет» в первом полугодии 2017 г. нарастил объем выплавки чугуна на 3% к АППГ, до 1,16 млн тонн. Рост связан с повышением доли передельного чугуна в производственной и сбытовой структуре предприятия.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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