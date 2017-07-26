Операционные результаты ПМХ за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г.
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет производственные результаты за 2 квартал и первое полугодие 2017 г.
Основные производственные показатели:
|
Продукция, тыс. тонн
|
1П
|
1П
|
Изм., %
|
2 кв.
|
1 кв.
|
Изм., %
|
Уголь
|
1 147
|
925
|
24
|
605
|
542
|
12
|
Угольный концентрат
|
1 259
|
1 249
|
1
|
615
|
644
|
(4)
|
Кокс 6% влажности
|
1 338
|
1 388
|
(3)
|
670
|
668
|
0
|
Железная руда
|
2 581
|
2 515
|
3
|
1 294
|
1 287
|
0
|
Железорудный концентрат
|
1 130
|
1 122
|
1
|
569
|
561
|
1
|
Чугун
|
1 163
|
1 129
|
3
|
590
|
573
|
3
Добыча коксующегося угля предприятиями дивизиона «Уголь» в первом полугодии 2017 г. составила 1,15 млн тонн, что на 24% выше, чем в первом полугодии 2016 г. Увеличение показателя обусловлено началом добычи в мае 2017 г. на шахте им. С.Д. Тихова и запуском второй очереди шахты «Бутовская». Суммарная проектная мощность двух шахт составляет 3,4 млн тонн коксующегося угля в год.
Производство угольного концентрата на ЦОФ «Берёзовская» составило 1,26 млн тонн, что на 10 тыс. тонн больше по сравнению с первым полугодием 2016 г.
По итогам первого полугодия 2017 г. выпуск кокса снизился незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,34 млн тонн.
Добыча железной руды на Комбинате «КМАруда» за первые шесть месяцев 2017 г. выросла на 3% г/г. до 2,58 млн тонн. Производство железорудного концентрата составило 1,13 млн тонн (+1% г/г).
«Тулачермет» в первом полугодии 2017 г. нарастил объем выплавки чугуна на 3% к АППГ, до 1,16 млн тонн. Рост связан с повышением доли передельного чугуна в производственной и сбытовой структуре предприятия.
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