Операционные результаты ПМХ за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г.

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет производственные результаты за 2 квартал и первое полугодие 2017 г.

Основные производственные показатели:

Продукция, тыс. тонн 1П

2017 1П

2016 Изм., %

г/г 2 кв.

2017 1 кв.

2017 Изм., %

г/г Уголь 1 147 925 24 605 542 12 Угольный концентрат 1 259 1 249 1 615 644 (4) Кокс 6% влажности 1 338 1 388 (3) 670 668 0 Железная руда 2 581 2 515 3 1 294 1 287 0 Железорудный концентрат 1 130 1 122 1 569 561 1 Чугун 1 163 1 129 3 590 573 3

Добыча коксующегося угля предприятиями дивизиона «Уголь» в первом полугодии 2017 г. составила 1,15 млн тонн, что на 24% выше, чем в первом полугодии 2016 г. Увеличение показателя обусловлено началом добычи в мае 2017 г. на шахте им. С.Д. Тихова и запуском второй очереди шахты «Бутовская». Суммарная проектная мощность двух шахт составляет 3,4 млн тонн коксующегося угля в год.

Производство угольного концентрата на ЦОФ «Берёзовская» составило 1,26 млн тонн, что на 10 тыс. тонн больше по сравнению с первым полугодием 2016 г.

По итогам первого полугодия 2017 г. выпуск кокса снизился незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,34 млн тонн.

Добыча железной руды на Комбинате «КМАруда» за первые шесть месяцев 2017 г. выросла на 3% г/г. до 2,58 млн тонн. Производство железорудного концентрата составило 1,13 млн тонн (+1% г/г).

«Тулачермет» в первом полугодии 2017 г. нарастил объем выплавки чугуна на 3% к АППГ, до 1,16 млн тонн. Рост связан с повышением доли передельного чугуна в производственной и сбытовой структуре предприятия.