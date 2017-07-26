Мечел-Материалы уаствует в возведении высочайшего здания Центральной Азии

ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») участвует в возведении многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» в столице Казахстана Астане. Компания поставила 2,6 тыс. тонн активной минеральной добавки для изготовления бетонных смесей, использующихся в строительстве самого высокого небоскреба в Центральной Азии.

Минеральная добавка существенно улучшает структуру бетона, позволяет сделать его высокопрочным, устойчивым к коррозии, низким и высоким температурам, повышенной влажности.

Из бетона, произведенного с использованием минеральной добавки, уже возведена часть монолитных железобетонных конструкций «Абу-Даби Плаза».

Комплекс будет включать насколько зданий общей площадью более 510 тыс. квадратных метров. Высота главного небоскреба превысит 380 метров, что причислит его к самым высоким зданиям в Центральной Азии.

Производство минеральной добавки «Мечел-Материалы» освоили в 2014 году. Эту продукцию изготавливают на одной из технологических линий современного помольно-смесительного комплекса. В 2015 году компания вышла на международный рынок строительных материалов. Сегодня минеральная добавка «Мечел-Материалов» используется при возведении многих крупных объектов в России и за рубежом.