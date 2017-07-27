ArcelorMittal не смог оспорить порядок выделения квот на выбросы углекислого газа

Европейский Суд отклонил иск корпорации ArcelorMittal, пытавшейся оспорить порядок выделения бесплатных квот на выбросы углекислого газа в Евросоюзе.

В настоящее время этот порядок регулируется в рамках системы торговли разрешениями на эмиссию (Emission Trading System, ETS). Ее деятельность направлена на сокращение эмиссии углекислого газа к 2030 г. на 43% по сравнению с 2005 г.

Около 11 тыс. электростанций и промышленных предприятий в ЕС получают определенную квоту на бесплатные разрешения, но при выбросах углекислого газа, превышающих норму, должны приобретать дополнительные разрешения на рынке. При этом после 2020 г. бесплатная квота будет уменьшаться, а стоимость разрешений на выбросы, составляющая в настоящее время немногим более 5 евро за тонну углекислого газа, как ожидается многократно возрастет.

ArcelorMittal, как и ряд других европейских компаний, пытаются оспорить этот порядок, ставя под вопрос сами принципы выделения бесплатных квот. В частности, в своем судебном иске компания доказывала, что расчеты Европейской комиссии, на основании которых действует ETS, не точны, так как не учитывают, что металлургические предприятия сами генерируют электроэнергию из попутных газов.

Однако в решении Европейского Суда указывается, что нет никаких причин считать используемую систему выделения бесплатных разрешений недействительной.