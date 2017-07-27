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ArcelorMittal , Европейский союз , квоты на выбросы | 27 июля 2017 г. | 10:45

ArcelorMittal не смог оспорить порядок выделения квот на выбросы углекислого газа

ArcelorMittal не смог оспорить порядок выделения квот на выбросы углекислого газа
Европейский Суд отклонил иск корпорации ArcelorMittal, пытавшейся оспорить порядок выделения бесплатных квот на выбросы углекислого газа в Евросоюзе.

В настоящее время этот порядок регулируется в рамках системы торговли разрешениями на эмиссию (Emission Trading System, ETS). Ее деятельность направлена на сокращение эмиссии углекислого газа к 2030 г. на 43% по сравнению с 2005 г.

Около 11 тыс. электростанций и промышленных предприятий в ЕС получают определенную квоту на бесплатные разрешения, но при выбросах углекислого газа, превышающих норму, должны приобретать дополнительные разрешения на рынке. При этом после 2020 г. бесплатная квота будет уменьшаться, а стоимость разрешений на выбросы, составляющая в настоящее время немногим более 5 евро за тонну углекислого газа, как ожидается многократно возрастет.

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ArcelorMittal, как и ряд других европейских компаний, пытаются оспорить этот порядок, ставя под вопрос сами принципы выделения бесплатных квот. В частности, в своем судебном иске компания доказывала, что расчеты Европейской комиссии, на основании которых действует ETS, не точны, так как не учитывают, что металлургические предприятия сами генерируют электроэнергию из попутных газов.

Однако в решении Европейского Суда указывается, что нет никаких причин считать используемую систему выделения бесплатных разрешений недействительной.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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