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Роснано , Группа ЧТПЗ , Этерно , продажа акций | 26 июля 2017 г. | 15:20

«Роснано» продала долю в «Этерно»

«Роснано» продала долю в «Этерно»
Как сообщает RNS, УК «Роснано» выходит из совместного с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ) проекта по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов (завод «Этерно»).

Долю компании в СП выкупит контролирующий акционер ЧТПЗ — Mountrise Limited (владелец 51,9% акций ЧТПЗ). Компания победила в рамках открытого конкурса. Сделка завершится до конца III квартала 2017 года. «"Роснано»" выходит из проекта с прибылью», — отмечается в сообщении компании.

«Этерно» — совместный проект «Роснано» и Группы ЧТПЗ. Для реализации проекта партнеры создали компанию «Этерно», где доля ЧТПЗ составляет 50,1%, а «Роснано» принадлежало 49,9%. Производство было запущено в 2016 году.

УК «Роснано» сообщала о своем выходе из проекта в июне 2017 г. в соответствии с соглашением сторон.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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