Роснано , Группа ЧТПЗ , Этерно , продажа акций | 26 июля 2017 г. | 15:20
«Роснано» продала долю в «Этерно»
Долю компании в СП выкупит контролирующий акционер ЧТПЗ — Mountrise Limited (владелец 51,9% акций ЧТПЗ). Компания победила в рамках открытого конкурса. Сделка завершится до конца III квартала 2017 года. «"Роснано»" выходит из проекта с прибылью», — отмечается в сообщении компании.
«Этерно» — совместный проект «Роснано» и Группы ЧТПЗ. Для реализации проекта партнеры создали компанию «Этерно», где доля ЧТПЗ составляет 50,1%, а «Роснано» принадлежало 49,9%. Производство было запущено в 2016 году.
УК «Роснано» сообщала о своем выходе из проекта в июне 2017 г. в соответствии с соглашением сторон.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 10
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